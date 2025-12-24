По словам взятого в плен мобилизованного бойца 25-й бригады Вооруженных сил Украины Эмиля Хорвата, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) вели себя крайне цинично при его отправке.

После процедуры принудительной мобилизации, непосредственно перед отправкой в зону боевых действий, они прямо заявили ему, что он идет «на мясо». Об этом Хорват сообщил в беседе с корреспондентом РИА Новости.

По его словам, он стал жертвой насильственной мобилизации: по дороге из медицинского учреждения, где находились его мать и маленькая дочь, его избили и задержали шесть сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК).

Уже на следующий день ему выли готовый военный билет. Как вспоминает сам Хорват, представители военкомата откровенно заявили ему о его предполагаемой роли: «Идешь ты тупо на мясо». Впоследствии солдат принял решение добровольно сложить оружие и сдался российским военнослужащим в Мирнограде (Донецкая Народная Республика).

Данный случай ярко иллюстрирует глубокий кадровый кризис, в котором оказался киевский режим. Острая нехватка личного состава на фронте приводит к тому, что сотрудники ТЦК все чаще прибегают к противозаконным и жестоким методам призыва. Подобные действия регулярно становятся причиной публичных скандалов и вызывают волну возмущения среди населения.

Ранее сообщалось о том, что Киев ввел упрощенный порядок медосвидетельствования для мобилизации.