Идет новая эра: портфели школьников предложили досматривать в поисках запрещенных предметов

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов выступил с инициативой рассмотреть возможность введения досмотра личных вещей учащихся в школах. Это предложение прозвучало после нападения подростка с ножом в школе в подмосковном поселке Горки-2, пишет News.ru.

Парламентарий отметил, что, по его мнению, ужесточение мер безопасности является экстенсивным способом, и акцент следует сделать на психическом благополучии несовершеннолетних. Милонов подчеркнул, что при досмотре необходимо обращать внимание не только на холодное оружие, но и на потенциально опасные школьные принадлежности, а также на запрещенные вещества.

Кроме того, депутат высказался за перемещение учащихся с девиантным поведением в коррекционные учебные заведения. Он подверг критике позицию тех, кто считает досмотр личных вещей нарушением прав.

Ранее сообщалось, что СКР завел уголовное дело после нападения школьника на учеников в Одинцове.