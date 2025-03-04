Президенту Финляндии Александру Стуббу следует сходить в русскую баню, чтобы отмыться от русофобии, заявил РИА Новости Михаил Шеремет, депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности.

Так он отреагировал на заявление финского лидера о том, что президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому после инцидента в Белом доме следует сходить в сауну и снова сесть за стол переговоров.

Шеремет призвал Стубба не раздавать «неискренние советы», а самому сходить в русскую баню и тщательно отмыться от русофобии и от прилипших к нему лжи, интриг и предательства национальных интересов своей страны.

Депутат напомнил, что именно с подачи Стубба в Финляндии стали приниматься враждебные по отношению к России решения.

Ранее сообщалось о том, что в Финляндии сняли арест с танкера Eagle S, который подозревается в повреждении кабеля.