«Иди в баню»: в Госдуме дали совет президенту Финляндии
Президенту Финляндии посоветовали отмыться от русофобии в русской бане
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Президенту Финляндии Александру Стуббу следует сходить в русскую баню, чтобы отмыться от русофобии, заявил РИА Новости Михаил Шеремет, депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности.
Так он отреагировал на заявление финского лидера о том, что президенту США Дональду Трампу и Владимиру Зеленскому после инцидента в Белом доме следует сходить в сауну и снова сесть за стол переговоров.
Шеремет призвал Стубба не раздавать «неискренние советы», а самому сходить в русскую баню и тщательно отмыться от русофобии и от прилипших к нему лжи, интриг и предательства национальных интересов своей страны.
Депутат напомнил, что именно с подачи Стубба в Финляндии стали приниматься враждебные по отношению к России решения.
Ранее сообщалось о том, что в Финляндии сняли арест с танкера Eagle S, который подозревается в повреждении кабеля.