В Финляндии сняли арест с танкера Eagle S, который подозревается в повреждении кабеля

Финляндия приняла решение снять арест с танкера Eagle S, который ранее рассматривался как возможный виновник повреждения коммуникационных кабелей в Балтийском море. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на заявление финской полиции.

Уточняется, что со снятием ареста судно получило возможность покинуть порт Финляндии.

Правоохранительные органы отметили, что расследование, проведенное Центральной криминальной полицией, и технические экспертизы не выявили оснований для дальнейшего задержания Eagle S.

Кроме того, были отменены ограничения на выезд для пятерых членов экипажа. Однако еще три человека, которые находились на танкере, все еще не могут покинуть Финляндию.

Танкер, зарегистрированный под флагом Островов Кука, был задержан финскими властями в декабре 2024 года по обвинению в повреждении кабеля EstLink 2 и еще четырех подводных коммуникационных линий в Балтийском море. Это привело к запрету на выезд для восьми членов экипажа.

Компании, отвечающие за поврежденный кабель EstLink 2 — финская Fingrid и эстонская Elering, решили не добиваться ареста танкерав.

Генеральный директор Fingrid Аста Сихвонен-Пункка подчеркнула, что, несмотря на это, компания ожидает компенсации за причиненные повреждения.

«Мы не считаем принудительное наложение ареста экономически целесообразным, но и отказываться от своих требований о компенсации мы, безусловно, не хотим», — сказала она.

Посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил, что финские власти не опровергли информацию о том, что расследование не обнаружило доказательства причастности Москвы к инциденту с кабелем. Он отметил, что обвинения о «российском следе» могут использоваться как повод для усиления присутствия НАТО в Балтийском регионе.

Ранее «Ростелеком» раскрыл свою версию повреждения кабеля в Балтийском море.