«Идите к магу, просите помощи»: выяснилось, чем могут быть опасны рунические тату, и как их правильно сводить

Рунические татуировки в последнее время стали особенно популярны. По заверению некоторых эзотериков, они способны не только преобразить человека внешне, но и наполнить его магической силой изнутри.

По словам рунолога Инги Райской, руническая татуировка с одной стороны может быть очень надежной защитой для человека, а с другой — может быть абсолютно фатальной для его судьбы.

«Рунические символы — это информационные коды, и кодируют они пожелания человека, так называемый оговор, в который мы вкладываем будущую суть рунического скрипта», — поделилась специалист с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Райская отметила, что, если в энергетических каналах человека есть какие-то блоки, они будут мешать магии татуировки. Передача сакрального смысла руны будет затруднена или вовсе искажена.

«Эти искажения и являются причиной неприятностей и даже трагедий, связанных с нанесением татуировок», — предупредила рунолог.

По этим и другим причинам человеку может потребоваться сведение тату.

«Если мы уберем сами символы и как-то их сгладим, то этого не будет достаточно для того, чтобы информация полностью перестала транслироваться. Более того, возможно, это усугубит негативную ситуацию, так как сведение татуировки не будет должным образом оформлено с точки зрения магических практик», — подчеркнула Райская.

Собеседница пояснила, что сведение рунической татуировки необходимо произвести не только механически, но и ритуально.

«Если вы хотите расстаться с татуировкой, идите к магу, просите помощи», — подытожила рунолог.

Подробнее о влиянии рунических татуировок на жизнь человека можно узнать здесь.