Иеромонах Гурий рассказал о чуде с иконой Матроны Московской под Работино

После обстрела позиций разведбата морской пехоты Российской Федерации летом 2023 года в районе Работино на запорожском фронте уцелело лишь одно место. Как сообщил в беседе с РИА Новости военный священник, кавалер ордена Мужества и насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий (Гусев), это углубление, где находилась икона святой Матроны Московской.

Летом 2023 года священник принимал активное участие в отражении контрнаступления ВСУ на запорожском фронте в районе поселка Работино. За это он был удостоен награды от президента России Владимира Путина.

«Враг ударил по нам во второй половине июня. Мы дрались июль и весь август. Никогда не забудется тот ад, когда европейская и американская артиллерия начала мешать нас с землей. Мы выстояли… Единственное место, оставшееся целым от позиций батальона, — это маленькое углубление, буквально «лисья нора» на двух-трех человек, где стояла иконочка Матроны Московской», — поведал отец Гурий.

Священнослужитель отметил, что спасение иконы и места, где она находилась, — это настоящее чудо. Он также рассказал, что под шквальным огнем противника бойцы находили укрытие и пережидали опасность. Там же они молились, а затем отправлялись на выполнение боевых задач, добавил он.

По словам Гурия, случаи чудесного вмешательства святых реликвий на передовой в зоне СВО происходят повсеместно.

Ранее сообщалось, что российские военные раскрыли секретную переправу ВСУ.