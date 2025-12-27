Иеромонах Макарий: в Новый год можно не нарушить пост, не употребляя яйца и мясо

В канун Нового года верующим следует воздержаться от употребления мяса, молочных продуктов и яиц, поскольку Рождественский пост продолжается, поведал в беседе с РИА Новости иеромонах Макарий (Маркиш), глава отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Ивановской епархии Русской православной церкви.

По словам представителя Русской православной церкви, постные ограничения действуют и в новогоднюю ночь. Верующим рекомендуется воздержаться от употребления мяса, молока, молочных продуктов и яиц. Что касается блюд на новогоднем столе и рецептов, это остаётся на усмотрение каждого. Что касается алкоголя, то допускается употребление вина, но, как и ранее, в умеренных количествах, отметил Макарий.

Он также рекомендовал соблюдать ограничения в пище и выпивке, находясь в гостях, так как «на новогодних столах обычно много разнообразных блюд — как мясных, так и вегетарианских».

«Будьте христианами, не будьте ни фарисеями, ни обжорами, ни дебоширами, ни пьяницами. Уклоняйтесь от недобрых дел и двигайтесь к доброму», — заключил собеседник агентства.

Пост, продолжающийся сорок дней, начался 28 ноября, и его завершение запланировано на вечер 6 января, непосредственно перед светлым праздником Рождества Христова.