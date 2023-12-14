Иеромонах Никон пояснил, почему всем православным можно отмечать Новый год
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Новый год в Советском Союзе снова начал отмечаться в 1936 году, окончательно вытеснив празднование Рождества. По словам иеромонаха Никона, хотя в свое время Новым годом практически заменили традиционное в царской России Рождество, отмечать данный праздник можно всем православным. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что при этом устраивать безудержное веселье во время Рождественского поста не совсем правильно.
По словам священника, старания советских властей заменить традиционный праздник каким-то другим не оказались успехом.