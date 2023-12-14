Иеромонах Никон пояснил, почему всем православным можно отмечать Новый год

Новый год в Советском Союзе снова начал отмечаться в 1936 году, окончательно вытеснив празднование Рождества. По словам иеромонаха Никона, хотя в свое время Новым годом практически заменили традиционное в царской России Рождество, отмечать данный праздник можно всем православным. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.