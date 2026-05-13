Игла в пасти и наклейка от томата: саратовские ветеринары рассказали о праздничных спасениях

За первые одиннадцать майских дней специалисты клиник государственной ветеринарной службы Саратовской области оказали помощь более чем тысяче пациентов. Ветеринары вели первичные и повторные приемы, проводили диагностику, вакцинацию и хирургические вмешательства, а также совершили 148 выездов, поставили на учет свыше 7,5 тысячи сельскохозяйственных животных и вакцинировали от особо опасных болезней более 19 тысяч голов скота.

Среди рутинной работы выделились два необычных случая. В Хвалынском районе в клинику принесли пятилетнего сфинкса, который перестал есть и страдал от частых рвотных позывов. Выяснилось, что кот проглотил швейную иглу. Она вонзилась в твердое небо, а длинная нитка ушла в пищевод. Коррозия металла и истончение нити указывали на то, что инородное тело находилось в организме животного уже долгое время. Специалисты успешно извлекли иглу, рану обработали антисептиками и заживляющими препаратами.

В Балашовскую ветлечебницу на плановую стерилизацию поступила кошка по кличке Мурка. Во время предоперационного осмотра в ротовой полости обнаружили наклейку от томата, которую аккуратно извлекли. Операция прошла без осложнений.

Как прокомментировал ИА «Регион 64» начальник управления ветеринарии правительства Саратовской области Алексей Балалаев, благодаря ветеринарным специалистам даже в праздничные дни ни одно обращение не осталось без внимания, а здоровье животных находилось под надежной защитой.