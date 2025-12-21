Иголки не только от елки: какие неприятности ждут покупателей дерева с рук

Главное управление МЧС России по Московской области обновило статистику по правонарушениям, связанным с незаконной заготовкой новогодних елей. Согласно данным ведомства, с начала декабря на территории Подмосковья было пресечено более 120 попыток нелегальной рубки деревьев хвойных пород, сообщает ТАСС .

В текущем году размер административных штрафов за данные нарушения остался на уровне прошлого сезона. Для граждан сумма составляет от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей. Максимальная ответственность для юридических лиц может достигать 500 тысяч рублей. Помимо штрафа, нарушитель обязан возместить ущерб, нанесенный лесному фонду, который рассчитывается по специальной методике и часто в разы превышает сумму штрафа.

В МЧС акцентируют внимание, что легально приобретенная ель должна сопровождаться специальным товарным чеком или накладной, где указаны реквизиты организации-поставщика и номер разрешительного документа (лесной билет). Отсутствие таких документов у продавца является прямым признаком браконьерского происхождения дерева.

Отдельно специалисты напоминают о правилах утилизации. Выброшенная на обычную свалку ель в процессе разложения выделяет метан, способствуя образованию парникового эффекта. При сжигании дерева, особенно обработанного химическими средствами для сохранности, в воздух попадают токсичные вещества. Региональные операторы по обращению с ТКО в более чем 50 городах России организовали специализированные пункты приема хвойных деревьев для последующего измельчения в щепу. Полученный материал используется в муниципальном хозяйстве.

Ранее жителям Подмосковья рассказали, как выбрать новогоднюю елку.