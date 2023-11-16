Игорь Брынцалов оценил экспозицию Московской области на выставке «Россия»

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов побывал на выставке «Россия», которая в настоящее время проходит на территории ВДНХ.

«Несмотря на то, что сегодня будний день — людей очень много. Это говорит о том, что выставка „Россия“ действительно интересная, познавательная и самое главное современная. На выставке представлены важнейшие достижения в различных отраслях экономики всех 89 регионов нашей страны. Грандиозное событие, на котором Подмосковье выглядит ярко и достойно», — отметил Брынцалов.

Отмечается, что стенд региона находится в павильоне №75 и состоит из различных интерактивных блоков. С их помощью можно отправиться в различные значимые места Подмосковья.

«Можно виртуально посетить крупные предприятия, например, корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Или совершить онлайн-экскурсию по залам музея «Новый Иерусалим», побывать в парке Малевича. Интересный современный формат, который дарит не только много впечатлений, но и обогащает новыми знаниями», — рассказал Брынцалов.

Он также отметил, что 27 декабря на выставке пройдет День Московской области с культурно-развлекательной программой, мастер-классами и концертом.