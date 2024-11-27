Игорь Брынцалов проверил строительство двух школ на 2200 человек в Ленинском округе

Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов во время рабочей поездки в Ленинский округ оценил ход строительства двух общеобразовательных учреждений, каждое из которых рассчитано на 1100 человек.

В Ленинском округе появятся две новые школы в ЖК «Пригород Лесное» и в ЖК «Эко Видное 2.0». Оба архитектурных проекта красивые и соответствуют всем современным нормам комфорта и безопасности. Как уточнила пресс-служба главы муниципалитета Станислава Каторова, работы в учреждении на берегу реки Купелинка были завершены. Второй проект еще в процессе, но работы идут уверенно: рабочие приступили к чистовой отделке и установке оборудования. Подрядчику поручено завершить строительство до конца 2024 года.

Для жителей ЖК «Пригород Лесное» появление новой школы — долгожданное событие. Она возводится с прошлого года и станет третьей по счету. Это будет очередное современное здание со светлыми помещениями, включая лаборатории, мастерские и группы продленки. Кроме того, в школе на каждом этаже выделили зону для рекреации, где школьники смогут отдохнуть с комфортом. Также здесь библиотечно-информационный центр с медиатекой, просторная столовая, актовый зал с эстрадой. Предусмотрели и спортивное ядро: спортивный и гимнастический залы. По отдельным кабинетам распределят логопеда, психолога и врача.

В ЖК «Эко Видное 2.0» школа будет действовать на два корпуса: старшие и средние классы в одном блоке, младшие - в другом. Здания объединили переходом для удобства, что также стало изюминкой учреждения. Стоимость этого проекта достигла 2,8 млрд руб., большая часть из которых взята и областного бюджета.

Примечательно, что эту школу в микрорайоне Купелинка сдали раньше на десять месяцев. Сейчас в учреждении расставляют мебель, наводят порядок. С нового учебного года двери заведения откроются, примут новых учеников и снимет большую нагрузку с действующей школы №11. Часть классов второй смены смогут посещать новое образовательное учреждение.