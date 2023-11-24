В Московской областной думе состоялось заседание открытой трибуны на тему: «Автобусные перевозки. Проблемы и перспективы». Об этом заявили в пресс-центре Мособлдумы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, мероприятие было решено провести, поскольку от жителей поступает много вопросов по автобусному сообщению.

«В Подмосковье ежедневно автобусами пользуется два миллиона человек. Общественный транспорт охватывает 80% территории региона, это крупнейшая маршрутная сеть России. Почти по двум тысячам маршрутов циркулирует более 8,5 тысячи автобусов», — отметил Брынцалов.

Отмечается, что в рамках мероприятия было поднято много различных тем, связанных с общественным транспортом.