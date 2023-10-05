Сегодня в Московской области отмечают День учителя. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что на сегодняшний день в Подмосковье работает более шестидесяти трех тысяч педагогов.

«Наши педагоги каждый день приносят в жизнь наших детей свет знаний, раскрывая перед ними прекрасный и необъятный мир. Вы учите наших детей не просто учиться, но и думать, анализировать», — сказал Игорь Брынцалов.

Он подчеркнул, что педагоги с большой любовью вдохновляют наших детей на уважение и гордость за нашу Родину, ее богатую историю и многоликую культуру. Он также поблагодарил их за все, что они делают для детей, и пожелал, чтобы труд всегда оценивался по достоинству, а уважение и любовь ваших учеников согревала каждый день.

Напоминаем, что этот год в России объявлен Годом педагога и наставника — он призван подчеркнуть огромную роль и значимость профессии учителя в обществе.