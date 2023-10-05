Игорь Брынцалов: Учитель — это не просто профессия, это призвание
Фото: [Клим Березуцкий]
Сегодня в Московской области отмечают День учителя. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что на сегодняшний день в Подмосковье работает более шестидесяти трех тысяч педагогов.
«Наши педагоги каждый день приносят в жизнь наших детей свет знаний, раскрывая перед ними прекрасный и необъятный мир. Вы учите наших детей не просто учиться, но и думать, анализировать», — сказал Игорь Брынцалов.
Он подчеркнул, что педагоги с большой любовью вдохновляют наших детей на уважение и гордость за нашу Родину, ее богатую историю и многоликую культуру. Он также поблагодарил их за все, что они делают для детей, и пожелал, чтобы труд всегда оценивался по достоинству, а уважение и любовь ваших учеников согревала каждый день.
Напоминаем, что этот год в России объявлен Годом педагога и наставника — он призван подчеркнуть огромную роль и значимость профессии учителя в обществе.
«В Московской области для этого уже выстроен и работает комплекс мер поддержки наших педагогов, при этом нами принимаются законы о введении новых льгот», — подчеркнул Брынцалов.