Игорь Брынцалов: Запуск новых нацпроектов имеет важнейшее значение для жителей Подмосковья
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Секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию.
«Очевидно, что основной приоритет — человек, его развитие и рост. Все приоритетные задачи находят свое отражение в национальных проектах. Их станет больше. Президент объявил о появлении пяти новых — „Семья“, „Молодежь России“, „Продолжительная и активная жизнь“, „Кадры“ и „Экономика данных“. Для жителей Подмосковья такие решения имеют важнейшее значение», — подчеркнул Брынцалов.
Председатель Мособлдумы отметил, что ежегодно в нашем регионе растет количество семей с детьми, активно строятся социальные объекты, развиваются малые города и села. Он заверил, что руководство региона предметно изучит документ и разработает планы работы в рамках реализации послания.
Также в своем выступлении Владимир Путин также уделил особое внимание защитникам, тем, кто участвует в специальной военной операции. Он подчеркнул необходимость укрепления национальной безопасности и защиты интересов граждан.
«Важно не только помогать фронту, но и помогать Героям, когда они возвращаются домой. Отсюда следующее решение Президента — с 1 марта запустить кадровую программу „Время героев“. Кроме того, ветераны и участники спецоперации в приоритетном порядке смогут получить образование в ведущих вузах», — рассказал Игорь Брынцалов.