Игорь Брынцалов: Запуск новых нацпроектов имеет важнейшее значение для жителей Подмосковья

«Очевидно, что основной приоритет — человек, его развитие и рост. Все приоритетные задачи находят свое отражение в национальных проектах. Их станет больше. Президент объявил о появлении пяти новых — „Семья“, „Молодежь России“, „Продолжительная и активная жизнь“, „Кадры“ и „Экономика данных“. Для жителей Подмосковья такие решения имеют важнейшее значение», — подчеркнул Брынцалов.

Председатель Мособлдумы отметил, что ежегодно в нашем регионе растет количество семей с детьми, активно строятся социальные объекты, развиваются малые города и села. Он заверил, что руководство региона предметно изучит документ и разработает планы работы в рамках реализации послания.

Также в своем выступлении Владимир Путин также уделил особое внимание защитникам, тем, кто участвует в специальной военной операции. Он подчеркнул необходимость укрепления национальной безопасности и защиты интересов граждан.