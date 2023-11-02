Игорь Николаев наградил юную девочку за лучшее исполнение пьес из цикла «15 мелодий для фортепиано»

Напомним, ранее 63-летний исполнитель пережил сложную операцию. Но сейчас он уже готов вернуться к полноценной работе, о чем также пишет портал «Дни.ру» .

Российский певец опубликовал на своей странице в социальных сетях новый видеоролик. В нем тринадцатилетняя Злата Железова блестяще исполнила одну из трех пьес, которые вошли в цикл Николаева под названием «15 мелодий для фортепиано».

На инструменте юная девушка сыграла «После шторма», «Фильм о любви» и «Портрет гитары». Ее исполнение вызвало в зале бурные аплодисменты, а самое главное – признание самого Игоря Николаева. Злату Железову признали лучшей на том мероприятии. Несомненно, 63-летнего композитора тронуло то, насколько хорошо были сыграны пьесы из цикла, который он посвятил своей дочери Веронике.