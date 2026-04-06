Известный музыкант и исполнитель песни «Дорогие мои старики» Игорь Саруханов сообщил о размере своей пенсионной выплаты в интервью News.ru. По словам артиста, сумма составляет 15 300 рублей, что, по его мнению, крайне недостаточно для нормального существования и поддержки семьи. Об этом артист рассказал News.ru.

Длительный стаж и статус ветерана труда

Саруханов отметил, что ему 70 лет и за плечами 50 лет непрерывного трудового стажа. Он подчеркнул, что является ветераном труда, однако размер основной пенсии не отражает многолетний вклад в профессиональную деятельность.

Дополнительная надбавка заслуженного артиста

Помимо основной выплаты, музыкант получает надбавку в размере 30 000 рублей, которая положена заслуженным артистам России. Саруханов отметил, что именно эта дополнительная сумма помогает частично компенсировать низкий размер основной пенсии.

Мнение о жизни на пенсионные выплаты

Артист признался, что прожить только на пенсию, без учета надбавки, невозможно. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация затрудняет финансовую независимость и поддержание привычного уровня жизни даже для человека с его профессиональными заслугами.