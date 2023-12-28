Игорь Тресков исполнил новогоднюю мечту подростка из Мариуполя
Фото: [Пресс-служба губернатора и правительства МО]
Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков в рамках акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту подростка из Мариуполя. Шестнадцатилетний Данил Ланец мечтал об игровой консоли.
Мальчик рассказал, что об акции узнал от своего классного руководителя, и в этом году ему удалось принять в ней участие.
«Мне подарили подарок, о котором я давно мечтал, и я благодарен Игорю Борисовичу за то, что он предоставил мне такой подарок. И я с уверенностью могу заявить, что моя мечта исполнена. Свой подарок я буду использовать для саморазвития и в поисках новых друзей», - рассказал школьник.
Он добавил, что в будущем хочет связать свою жизнь с морским делом и стать моряком.