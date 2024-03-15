Игорь Угольников отметил важность участия в голосовании на выборах президента России
Фото: [t.me/Elections_MO]
Режиссер и актер Игорь Угольников отметил важность участия всех жителей РФ в голосовании в рамках президентских выборов. Сам артист приехал на избирательный участок в Одинцово.
Угольников также рассказал о своем новом кинофильме, который называется «По зову сердца». Картина рассказывает о народном ополчении 1941 года. По мнению режиссера, лента созвучна настоящему времени.
«Да, мне необходимо провести эту историческую параллель для наших детей и внуков, чтобы они понимали, в какой стране они живут, чтобы сегодня они могли выбирать свое мнение, высказывать его и жить полноценно в великой и потрясающей стране России», - сказал артист.