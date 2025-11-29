Игра с огнем: россиянин поставил почти ₽2,5 млн на матч РПЛ с участием «Спартака»

Клиент одной из российских букмекерских контор заключил пари на матч Российской премьер-лиги между «Балтикой» и «Спартаком» на сумму почти 2,5 млн рублей. Об этом сообщают « Ведомости ».

Ставка была частью масштабного экспресса, объединившего десять событий. Общий коэффициент для всей комбинации составил 4,53. В пари на матч в Калининграде игрок предсказал, что в игре будет забит минимум один мяч, с коэффициентом 1,09.

«Букмекеры оценивали вероятность того, что матч не завершится сухим ничейным счетом, как крайне высокую. Именно поэтому котировки на этот исход были столь низкими», — прокомментировал представитель аналитической службы букмекерской компании.

На победу «Спартака» в этом матче букмекеры давали коэффициент 2,35. Успех «Балтики» котировался в 3,20, а ничейный результат — в 3,25.

