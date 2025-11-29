ДТП с автобусом и фурами произошло в Ленобласти: Трасса на Москву перекрыта

28 ноября на Московском шоссе в Ленинградской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, в результате которого оба водителя погибли. Об этом сообщили в ленинградском главке ГАИ.

В результате аварии движение по трассе, ведущей из Москвы в Санкт-Петербург, было полностью заблокировано.

«59-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Volvo, двигаясь по Московскому шоссе из области в город, совершил наезд на стоящие на выделенной полосе транспортные средства ПАЗ и КамАЗ, а также на находящихся рядом с ними водителей», – рассказали в полиции.

По предварительным данным, водитель грузовика Volvo совершил наезд на водителей, которые в этот момент меняли колеса на своих автомобилях.

На месте происшествия в настоящее время работают экстренные службы. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

