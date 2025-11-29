ДТП с автобусом и фурами произошло в Ленобласти: Трасса на Москву перекрыта
Трассу из Москвы в Петербург перекрыли из-за ДТП с автобусом и фурами
Фото: [t.me/Госавтоинспекция СПб и ЛО]
28 ноября на Московском шоссе в Ленинградской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса, в результате которого оба водителя погибли. Об этом сообщили в ленинградском главке ГАИ.
В результате аварии движение по трассе, ведущей из Москвы в Санкт-Петербург, было полностью заблокировано.
«59-летний водитель, управляя грузовым автомобилем Volvo, двигаясь по Московскому шоссе из области в город, совершил наезд на стоящие на выделенной полосе транспортные средства ПАЗ и КамАЗ, а также на находящихся рядом с ними водителей», – рассказали в полиции.
По предварительным данным, водитель грузовика Volvo совершил наезд на водителей, которые в этот момент меняли колеса на своих автомобилях.
На месте происшествия в настоящее время работают экстренные службы. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
