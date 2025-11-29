«Игра» с ценниками: в России придумали, как упростить жизнь покупателям и защитить их кошелек

В России готовится реформа торговли, которая может унифицировать систему измерения весовых продуктов. Инициатива Союза потребителей и депутатов Госдумы предполагает приведение всех ценников к единому стандарту — стоимости за килограмм или литр. Подробности выяснила «Российская газета» .

Как пояснил один из разработчиков законопроекта Ярослав Нилов, текущая система вводит покупателей в заблуждение: на одной витрине сыр может быть указан за упаковку, за 100 грамм и за килограмм одновременно, что затрудняет объективное сравнение цен.

По данным потребительского сообщества, ежегодные потери граждан от практики уменьшения веса товара при сохранении упаковки достигают триллиона рублей.

Однако экономисты предупреждают о возможных сложностях перехода. Так, Ольга Жильцова из Финансового университета при Правительстве РФ отмечает, что избыточная детализация информации может вызвать путаницу, а Анна Цветкова из РАНХиГС добавляет, что нарушение привычных моделей ценообразования способно дезориентировать покупателей.

«Что касается феномена шринкфляции, это достаточно распространенное и в известной степени понятное явление в условиях инфляционного давления. Производители часто стремятся сохранить стабильный уровень розничных цен, сокращая при этом размер упаковки. При этом на упаковках указывается достоверное количество товара, что исключает ввод потребителя в заблуждение», — отметила эксперт.

Параллельно Минпромторг расширяет перечень маркируемых товаров: с 2026 года под контроль попадут крупы, мед и продукты быстрого приготовления, что усилит защиту потребителей от недобросовестных производителей. Эксперты сходятся во мнении, что реформа потребует баланса между прозрачностью и практичностью, сохраняя возможность выбора между разными форматами упаковок.

