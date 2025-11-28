Медицинские заключения водителей из частных клиники появились на «Госуслугах»

Получить доступ к медицинским заключениям российские водители теперь могут через портал «Госулслуги». Об этом «Газете.Ru» сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Теперь результаты обследований, пройденных в частных клиниках в рамках программ добровольного медицинского страхования, автоматически отображаются в личном кабинете пользователя.

Информация поступает из Федерального реестра электронных медицинских документов, который курирует Министерство здравоохранения РФ.

Важно отметить, что доступ к персональным медицинским данным имеют только сами владельцы учетных записей на «Госуслугах». Сотрудники различных организаций и государственных ведомств не могут просматривать эту информацию без специального разрешения или соответствующих прав доступа.

С 2027 года планируется реализация нового этапа цифровизации медицинских данных. Минздрав и МВД начнут автоматическую передачу в ГИБДД сведений о выявленных противопоказаниях к управлению транспортными средствами.

Водителям, у которых будут обнаружены медицинские ограничения, предложат в течение трех месяцев пройти внеочередное медицинское освидетельствование для подтверждения или опровержения ранее установленных диагнозов.

