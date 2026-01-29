Игра в блеф: почему отказ Европы от ЧМ по футболу в США маловероятен

Вероятность отказа европейских стран от участия в чемпионате мира по футболу, который пройдет в США, оценивается экспертами как крайне низкая. Политический аналитик Роман Крастелев в комментарии RuNews24.ru заявил, что подобный сценарий выглядит нереалистичным, поскольку Европа зависит от Соединенных Штатов и не обладает достаточными ресурсами для самостоятельной организации турнира такого масштаба.

Практическая сторона вопроса заключается в экономических и организационных возможностях европейских стран. Как отметил Крастелев, проведение последних чемпионатов в нескольких государствах одновременно свидетельствует о том, что отдельная страна уже не может взять на себя все расходы по мероприятию.

Аналитик также подчеркнул, что попытка оказать давление на администрацию Дональда Трампа с помощью угрозы бойкота вряд ли будет эффективной. По его мнению, футбол в США менее популярен, чем американский футбол, баскетбол или хоккей, поэтому чемпионат мира не имеет для американского руководства такого символического значения, какое он имел для России в 2018 году.

Ситуация демонстрирует, как политические инструменты, включая спортивный бойкот, сталкиваются с прагматическими соображениями. Европейские футбольные федерации, клубы и спонсоры заинтересованы в участии в престижном турнире, который приносит значительные доходы. Отказ от него мог бы нанести ущерб прежде всего самим европейским спортивным структурам.

Таким образом, несмотря на возможные политические разногласия, экономическая и спортивная логика, по мнению эксперта, перевешивает. Крастелев образно охарактеризовал гипотетический отказ как действие «на зло маме отморожу уши», указав на его контрпродуктивность для самих инициаторов. По его оценке, запугать бойкотом ЧМ Трампа не получится.

Ранее сообщалось, что в России оценили угрозу Европы бойкотировать ЧМ-2026.