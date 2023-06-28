«Играли не на интерес»: полиция закрыла казино, переводившее деньги ВСУ
Россияне захотели открыть казино, чтобы переводить деньги российской армии
Фото: [freepik.com]
Деньги от выигрышей в подпольном казино Бердянска Запорожской области шли на помощь украинской армии. Деятельность нелегального игорного бизнеса уже прекращена, рассказали в полиции ТАСС.
Специализировалось казино на игровых автоматах, а само помещение арендовали под склад больше года назад. Управление бизнесом осуществлялось через подставных лиц, добавили в правоохранительных органах.
«Да уж. Докатились, что теперь спонсоры фашистов в нашей стране расплодились, но ФСБ быстро их находит»; «На рубли играли или на интерес?»; «А если я нашим пацанам буду регулярно коптеры, печки-буржуйки, масксети покупать, можно я тогда казино открою?», — прокомментировали новость россияне.
Дополнительные проверки уже проводятся.
Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность подпольного казино.