«Играли не на интерес»: полиция закрыла казино, переводившее деньги ВСУ

«Да уж. Докатились, что теперь спонсоры фашистов в нашей стране расплодились, но ФСБ быстро их находит»; «На рубли играли или на интерес?»; «А если я нашим пацанам буду регулярно коптеры, печки-буржуйки, масксети покупать, можно я тогда казино открою?», — прокомментировали новость россияне.