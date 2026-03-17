Игравшего в покер митрополита перевели с понижением: как РПЦ решила судьбу

Русская православная церковь определила меру ответственности для митрополита Нестора (Сиротенко), который ранее был отстранен от управления рядом епархий. Как стало известно, заседание Синода завершилось решением о его переводе на должность викария Корсунской епархии, где он перейдет в подчинение митрополиту Марку, пишет Независимая газета .

Напомним, осенью прошлого года патриарх Кирилл отстранил Нестора от руководства Западноевропейским экзархатом. Официальной причиной тогда называлось начало судебного разбирательства. Позже выяснилось, что иерарх на протяжении нескольких лет увлекался игрой в покер и участвовал в международных турнирах под своим мирским именем, значась в документах как гражданин Франции. После того как факты предали огласке, митрополит перестал посещать подобные мероприятия.

Долгое время эксперты гадали о дальнейшей судьбе священнослужителя, не исключая вариантов лишения сана или отправки на покой. Вопросы усугубились после того, как зимой Нестора заметили за богослужением в храме Парижа. Однако в итоговом постановлении Синода указано, что митрополит направил предстоятелю церкви послание. В своем письме он признал факты нарушения канонов, принес покаяние и пообещал исправиться, выразив готовность принять любое решение руководства.

Исполнять обязанности главы Западноевропейского экзархата теперь будет митрополит Марк. До этого назначения он временно управлял Будапештско-Венгерской епархией, которую ранее возглавлял митрополит Иларион, также отправленный на покой после резонансной истории.