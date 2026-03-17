Игравшего в покер митрополита перевели с понижением: как РПЦ решила судьбу
Независимая газета: синод РПЦ перевел митрополита Нестора на новую должность
Фото: [Церковь Троицы Живоначальной (Троицкий храм) в деревне Троице-Сельцо округа Мытищи/Медиасток.рф]
Русская православная церковь определила меру ответственности для митрополита Нестора (Сиротенко), который ранее был отстранен от управления рядом епархий. Как стало известно, заседание Синода завершилось решением о его переводе на должность викария Корсунской епархии, где он перейдет в подчинение митрополиту Марку, пишет Независимая газета.
Напомним, осенью прошлого года патриарх Кирилл отстранил Нестора от руководства Западноевропейским экзархатом. Официальной причиной тогда называлось начало судебного разбирательства. Позже выяснилось, что иерарх на протяжении нескольких лет увлекался игрой в покер и участвовал в международных турнирах под своим мирским именем, значась в документах как гражданин Франции. После того как факты предали огласке, митрополит перестал посещать подобные мероприятия.
Долгое время эксперты гадали о дальнейшей судьбе священнослужителя, не исключая вариантов лишения сана или отправки на покой. Вопросы усугубились после того, как зимой Нестора заметили за богослужением в храме Парижа. Однако в итоговом постановлении Синода указано, что митрополит направил предстоятелю церкви послание. В своем письме он признал факты нарушения канонов, принес покаяние и пообещал исправиться, выразив готовность принять любое решение руководства.
Исполнять обязанности главы Западноевропейского экзархата теперь будет митрополит Марк. До этого назначения он временно управлял Будапештско-Венгерской епархией, которую ранее возглавлял митрополит Иларион, также отправленный на покой после резонансной истории.