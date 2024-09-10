Игроки ивантеевской спортшколы «Лидер» Г.о Пушкинский победили с разгромным счетом

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

Команда 2011 года рождения одержала победу над хоккеистами из Щелково. Соперник не смог противостоять игрокам из Ивантеевки, проиграв со счетом 12:0.

В субботу, 7 сентября, стартовал новый сезон 2024-2025 гг. Первенства Московской области по хоккею среди юниоров. Об этом сообщили в Администрации Городского округа Пушкинский.

Воспитанники ивантеевской спортивной школы «Лидер» показали высокие результаты в первых выездных матчах в городе Одинцово. Они смогли одержать сразу две победы.

Так, команда 2013 года рождения одолела игроков хоккейной школы «Армада», сыграв в основное время 6:6, а в серии буллитов — 3:2. Воспитанники «Лидера» 2011 года рождения «всухую» победили команду хоккеистов из Щелково со счетом 12:0.

Впереди игроков ивантеевской спортивной школы ждет еще немало успехов и достижений. Главное — продолжать тренироваться в том же духе!