«Игрушка, которая режет изнутри». Трехлетний ребенок в Рязани проглотил магнитный браслет

В Рязани медики провели успешную операцию трехлетнему малышу, который случайно проглотил магнитный браслет.

Поводом для обращения в больницу стало ухудшение самочувствия ребенка, которое заметили его родители.

Обследование выявило серьезные нарушения в работе кишечника. Рентген подтвердил наличие инородного объекта. В ходе мини-лапаротомии хирурги обнаружили, что магнитные элементы, сцепившись между собой, создали участок патологического соединения петель кишки, что привело к ее прободению. Специалистам удалось извлечь все 30 деталей — 29 небольших и одну крупную.

По информации Минздрава РФ, после хирургического вмешательства жизнь мальчика вне опасности, его здоровье восстанавливается.

