Осужденной за уклонение от уплаты налогов Блиновской разрешили видеться с детьми

Александр Останин, брат блогерши Елены Блиновской, отбывающей наказание в колонии, впервые публично высказался о том, как обстоят дела в их семье. В интервью Super он отметил , что общение с сестрой сейчас минимально: сначала они переписывались примерно раз в два месяца, но последнее письмо он написал около восьми месяцев назад.

По словам Александра, Елена видится со своими детьми примерно раз в четыре месяца, что, по его мнению, тяжело сказывается на всех членах семьи.

Однако больше всего брата блогера беспокоят не сроки заключения сестры, а ее финансовые обязательства. Останин считает, что, если конфискованное имущество направить на погашение задолженности перед налоговой, это значительно облегчит ситуацию. Он полагает, что после освобождения Блиновской будет сложно справиться с долгами, так как значительная часть ее будущих доходов может уходить на выплаты.

«Лично я бы хотел, чтобы конфискацию пересмотрели, убрали бы и направили на погашение долга. И тогда, в принципе, денежные вопросы, я думаю, по большей части отпали бы. Она выйдет с долгом, ничего хорошего. Если она выйдет с долгом перед налоговой, это значит, что у нее будут удерживать 50 % зарплаты, пока она не отчитается», — сказал он.

При этом Останин опроверг слухи о том, что у его сестры есть десятки миллиардов рублей или крупные скрытые активы за границей.

Что касается планов на будущее, Александр не знает, чем Елена займется после освобождения, но уверен, что благодаря известности она сможет найти работу и будет востребована.

Ранее сообщалось, что суд отказал «королеве марафонов» Елене Блиновской в отсрочке наказания.