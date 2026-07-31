Не «укатаны» дорогами: названы автомобили с самым скромным пробегом в Подмосковье
REGIONS: Mercedes стал лидером по минимальному пробегу в Подмосковье
Фото: [Подмосковье сегодня/Дарина Левкина]
Эксперты сервиса «Авито Авто» проанализировали вторичный авторынок Московской области и выяснили, какие модели сохраняют минимальный годовой километраж. Абсолютным чемпионом рейтинга стал премиальный внедорожник Mercedes-Benz G-класса AMG — у 64% предложений этой модели годовой пробег не превышает 10 тыс. километров. Полный список авто и результаты исследования опубликовал REGIONS.
В среднем подержанный автомобиль в Подмосковье проезжает около 20 900 км за двенадцать месяцев. При этом около 18% автовладельцев региона наматывают за год менее 10 тыс. км, а еще 42% укладываются в интервал от 10 до 20 тыс. км.
Десятка машин с наименьшим среднегодовым пробегом выглядит так:
- Mercedes-Benz G-класс AMG — 8100 км
- LADA 4×4 — 11 500 км
- LADA Niva Travel — 12 500 км
- Renault Sandero Stepway — 12 800 км
- LADA Kalina — 12 900 км
- Lexus NX — 13 300 км
- Mercedes-Benz GLE Coupe — 13 400 км
- BMW X3 — 13 600 км
- Toyota Corolla — 14 200 км
- Kia Soul — 14 400 км
Причины низкого километража зависят от класса машины. Менеджер продукта «Автотека» Максим Мозговой объяснил, что премиум-авто вроде Mercedes-Benz обычно держат в качестве второго семейного транспорта для выездов по особым случаям. В массовом же сегменте — например, у внедорожников «Нива» — скромные цифры связаны с сезонным использованием: такие авто чаще всего берут исключительно для редких поездок на дачу или за город.