Игрушками и канцтоварами пополнилась «Коробка храбрости» для маленьких пациентов из Чехова
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Чехов]
Глава городского округа Чехов Михаил Собакин посетил Местное отделение партии «Единая Россия», чтобы традиционно принять участие во Всероссийской акции «Коробка храбрости».
Вот уже более 10 лет сторонники «Единой России» проводят благотворительную акцию, направленную на поддержку детей. Помощь оказывают тем ребятам, которые нуждаются в длительном лечении или вынуждены находиться в больничных стационарах, где им проводят сложные медицинские процедуры.
«Мы всецело понимаем и разделяем те тягости, которые испытывают наши дети, проходя долгое лечение. Нужно позаботиться о ребятах, чтобы они не испытывали никаких трудностей и проводили время с пользой», — отметил Глава муниципалитета Михаил Собакин.
Участником акции может стать каждый желающий. В список предложенных вариантов подарков входят такие предметы: игрушки, развивающие и настольные игры, наборы для творчества, раскраски, детские книги, игровые наборы, пазлы, головоломки, конструкторы и канцелярские товары. Важное условие — все предметы должны быть новыми (в фабричной упаковке). Правило введено в связи с санитарными требованиями. По этой же причине не принимают мягкие игрушки.
«Ежегодно мы с коллегами собираем для наших чеховских ребятишек «Коробки храбрости», а затем передаем их в наши больницы. В акции может принять участие любой желающий и собрать свою коробку или просто принести необходимые вещи», — рассказал Михаил Собакин.
Акция завершится 5 декабря. Участникам предложено помещать принесенные предметы в боксы, которые установлены в г. Чехов в отделении партии. Обращаться необходимо по адресу: ул. Дружба, 21.