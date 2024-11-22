Игрушками и канцтоварами пополнилась «Коробка храбрости» для маленьких пациентов из Чехова

Вот уже более 10 лет сторонники «Единой России» проводят благотворительную акцию, направленную на поддержку детей. Помощь оказывают тем ребятам, которые нуждаются в длительном лечении или вынуждены находиться в больничных стационарах, где им проводят сложные медицинские процедуры.

«Мы всецело понимаем и разделяем те тягости, которые испытывают наши дети, проходя долгое лечение. Нужно позаботиться о ребятах, чтобы они не испытывали никаких трудностей и проводили время с пользой», — отметил Глава муниципалитета Михаил Собакин.

Участником акции может стать каждый желающий. В список предложенных вариантов подарков входят такие предметы: игрушки, развивающие и настольные игры, наборы для творчества, раскраски, детские книги, игровые наборы, пазлы, головоломки, конструкторы и канцелярские товары. Важное условие — все предметы должны быть новыми (в фабричной упаковке). Правило введено в связи с санитарными требованиями. По этой же причине не принимают мягкие игрушки.

«Ежегодно мы с коллегами собираем для наших чеховских ребятишек «Коробки храбрости», а затем передаем их в наши больницы. В акции может принять участие любой желающий и собрать свою коробку или просто принести необходимые вещи», — рассказал Михаил Собакин.

Акция завершится 5 декабря. Участникам предложено помещать принесенные предметы в боксы, которые установлены в г. Чехов в отделении партии. Обращаться необходимо по адресу: ул. Дружба, 21.