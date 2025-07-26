Игрушки против техники: Лабубу впервые обошли айфоны в зарубежных заказах россиян

Во втором квартале 2025 года российский рынок зарубежных заказов увидел неожиданный тренд — коллекционные игрушки Pop Mart, особенно линейка Лабубу, впервые обогнали по популярности Apple, пишет «Коммерсантъ».

Согласно данным CDEK.Shopping, бренд вошел в топ-5 самых заказываемых марок, заняв четвертое место с долей рынка 2,7%. Еще в первом квартале этого года лидерами были Nike (6,7%), New Balance (3,9%), Adidas (2,6%), Uniqlo (2,6%) и Apple (2,5%), но уже к лету ситуация изменилась.

Оборот Pop Mart в мае-июне составил 15,6 млн руб., что на 17% больше, чем в предыдущем периоде. Средний чек заказа — 6,9 тыс. руб., что говорит о стабильном спросе на премиум-сегмент игрушек.

Основным драйвером роста стали коллекционные фигурки Лабубу, особенно серии Big Into Energy, Tasty Macarons и Lazy Yoga. Сюрприз-боксы и ограниченные выпуски стали хитами среди молодежи и коллекционеров, из-за чего в России начался ажиотаж.

Ранее стало известно, сколько денег россияне потратили на покупки Лабубу в 2025 году.