Стало известно сколько денег россияне потратили на игрушку Лабубу

На маркетплейсе Wildberries зафиксирован небывалый рост продаж игрушек Лабубу. По данным объединенной компании Wildberries&Russ, с начала 2025 года объем продаж этих товаров достиг впечатляющей отметки в ₽1,582 млрд, пишет ТАСС .

Примечательно, что взрывной рост популярности начался всего два месяца назад. В мае 2025 года продажи выросли на 4700% по сравнению с апрелем, достигнув десятков миллионов рублей. Уже в июне тренд продолжил укрепляться: оборот увеличился еще на 1190% и приблизился к миллиарду рублей.

История успеха Лабубу началась еще в июле 2024 года, когда товары с этим персонажем впервые появились на площадке. Однако настоящий прорыв произошел только в текущем году. Сегодня каждый десятый россиянин стал обладателем игрушки Лабубу.

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