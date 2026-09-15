«Их четыре»: Головин назвал главные грехи, после которых человек теряет Святой Дух

Священник Головин: хулу на Бога и убийство можно считать смертными грехами

Общество

Священник Русской православной церкви Владимир Головин заявил, что традиционный перечень из семи смертных грехов, по его мнению, следует пересмотреть. Священнослужитель считает смертными четыре вида поступков и связывает свою позицию с наказаниями, описанными в Ветхом Завете. Об этом сообщает«Кулик».

По словам Головина, смертная казнь через побиение камнями в библейских текстах предусматривалась за четыре вида поступков: хулу на Бога, убийство, разврат и тяжелое унижение родителей. Именно эти действия священник предлагает относить к смертным грехам.

Головин считает, что совершение такого поступка приводит к утрате присутствия Святого Духа. При этом другие тяжелые проступки он не относит к той же категории.

Отдельно священник высказался о рукоблудии. Несмотря на споры вокруг этого вопроса, Головин не считает его смертным грехом.

В обоснование своей позиции он также привел евангельский эпизод с женщиной, которую собирались побить камнями. Согласно приведенному сюжету, Христос предложил бросить первый камень тому, кто сам не имеет греха, после чего призвал женщину больше не грешить.

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