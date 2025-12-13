Их четыре: священник опроверг и назвал страшные грехи для православного

Священник Русской православной церкви Владимир Головин разъяснил разницу между распространенными представлениями о греховности и библейскими канонами. По его мнению, устоявшееся мнение о семи смертных грехах является заблуждением, поскольку в Священном Писании к этой категории относятся четыре деяния, пишет rusamara.

Основой для этого служат ветхозаветные законы, предусматривавшие за определенные проступки высшую меру наказания. К смертным грехам священнослужитель отнес богохульство, намеренное убийство, развратные действия и нанесение тяжких оскорблений родителям. Эти поступки, согласно церковной трактовке, приводят к полному разрыву духовной связи человека с Богом.

Головин также отметил, что не причисляет рукоблудие к категории смертных грехов. Он подчеркнул, что истинно смертный грех отличается от тяжелого проступка тем, что полностью лишает человека благодати и присутствия Святого Духа. Другие серьезные нарушения требуют искреннего покаяния, но не влекут столь фатальных последствий.

