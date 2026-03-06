Их доходы взлетели на 20 процентов: статистики назвали новую элиту рынка
ТАСС: Росстат назвал лидеров по росту зарплат в 2025 году
Фото: [Кошелек с деньгами/Медиасток.рф]
Сотрудники мебельных фабрик и швейных производств продемонстрировали максимальную динамику доходов, обогнав другие сферы экономики, пишет ТАСС.
Согласно оперативным данным Росстата, проанализированным информационным агентством, наибольший прирост заработных плат по итогам года продемонстрировали работники легкой и мебельной промышленности. В статистическом ведомстве отметили, что доходы сотрудников, занятых в производстве одежды, увеличились более чем на пятую часть.
По информации Росстата, средняя заработная плата швей и раскройщиков по итогам декабря достигла 63 434 рублей. В мебельной отрасли ситуация оказалась еще более позитивной: средний доход работников фабрик составил 71 487 рублей. Аналитики ведомства подчеркнули, что темпы прироста в этих сегментах превысили 20% относительно аналогичного периода предыдущего года.
Также в число лидеров попали производители прочих готовых изделий, чьи зарплаты выросли на 17%, и специалисты сферы операций с недвижимостью, чей доход увеличился на 16% в годовом исчислении.