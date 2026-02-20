Их ищут всем городом: подростки в Анапе закидали окна грязью во время опасности БПЛА

В курортном городе трое молодых людей решили пошутить во время объявленной опасности. Они кидали грязь в окна многоэтажек, попали на видео, и теперь их разыскивают власти, передает Лента.ру.

В Анапе разыскивают компанию подростков, которые устроили некрасивую выходку во время действия режима беспилотной опасности. Инцидент случился вечером 19 февраля. Очевидцы сняли на видео, как трое парней поднимают с земли комья грязи и швыряют их в окна жилых высоток, после чего сразу убегают.

Запись быстро разлетелась по местным пабликам. На ситуацию отреагировала заместитель главы города-курорта Наталья Рябоконь. Она рассказала, что неизвестные, скорее всего несовершеннолетние, услышав звук сирены, решили таким образом повеселиться. В итоге вместо смеха получились испачканные окна и перепуганные люди.

Чиновница подчеркнула, что оставлять это без внимания никто не собирается. Сейчас к поискам шутников подключили директоров школ и местных колледжей. Педагоги пытаются опознать ребят, чтобы те понесли наказание. В администрации надеются, что хулиганов быстро найдут и привлекут к ответственности.