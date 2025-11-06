«Их может составлять любой человек»: священник назвал тенденцию на появление новых молитв

Каждая новая молитва — это отклик на изменяющиеся проблемы и потребности общества. Об этом священник Стахий Колотвин заявил в беседе с LIFE, передает News .

Он отметил, что причиной составления молитв часто становится не только обращение к новым святым или появление почитаемых икон, но и стремление верующих найти духовную поддержку в сложных ситуациях.

Колотвин подчеркнул, что молиться можно своими словами, если это исходит от сердца. По его словам, тексты личных молитв может создавать любой человек — как для собственного пользования, так и для вдохновения других.

При этом он напомнил, что важно сохранять духовную связь с традиционными текстами Церкви, которые задают правильный тон и смысл для личных обращений к Богу.

