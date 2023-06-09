«Их можно назвать Ромео и Джульеттой»: жительница Подольска рассказала о трагической гибели двух подростков

В Подольске на Силикатной улице около дома № 3 нашли тело 16-летней девочки. Как рассказывают местные жители, она покончила с собой. Предположительно, этому событию предшествовала еще одна трагедия.

По словам подольчан, накануне девятиклассница из школы № 22 пережила смерть своего парня. Недавно молодые люди пошли купаться на местный пруд возле комбината «Художественный». У одного из подростков свела ногу судорога, и он пошел ко дну. Спасти его не успели.

Как сообщают местные жители, в этом пруду регулярно гибнут люди. Вода там холодная, что не останавливает некоторых «смельчаков». Судороги при таком раскладе — не редкость. Напоминаем, что стоит всегда помнить о правилах безопасности на воде.

По свидетельствам знакомых, девочка тяжело переживала эту трагедию.

«Она позавчера за школой на поле билась в истерике и кричала, что не сможет жить без своего парня. Молодые люди очень любили друг друга, их можно назвать подольскими Ромео и Джульеттой», — рассказала местная жительница корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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