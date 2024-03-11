«Их мужья и сыновья для нас — герои»: глава округа Чехов перед 8 марта встретился со вдовами и матерями бойцов СВО

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин рассказал, как в преддверии Международного женского дня прошла встреча со вдовами и матерями военных СВО.

«Их мужья и сыновья для нас — герои», — отметил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

За праздничным столом собрались женщины, которые потеряли близкого для сердца человека. Их объединят общее горе. Глава Собакин отметил, что военные СВО, которые пожертвовали жизнями ради Отечества, не будут забыты никогда. Их истории жизни будут неоднократно пересказаны детям. Увековечивание памяти о подвиге героев продолжится на уровне местной администрации городского округа Чехов.

Михаил Собакин напомнил посыл президента России Владимира Путина, переданный россиянам во время обращения к Федеральному собранию. Российский лидер отметил, что народ скорбит о погибших и чтит их память.

Среди погибших есть те герои, которые отправились в зону СВО в рамках частичной мобилизации. Глава округа Чехов рассказал о каждом из них:

«Дмитрий Косенко призван на военную службу 8 октября 2022 года в рамках частичной мобилизации. 13 июля 2023 года при выполнении боевого задания погиб. Дмитрий Шукаев в сентябре 2022 года ушел по мобилизации. Погиб 18 января 2024 года. Алексей Зацепин пулеметчик, воевал в ДНР с 2015 года. Получил ранение. В начале 2022 года был мобилизован. Погиб 7 августа 2022», — глава Михаил Собакин рассказала о героях округа.

Добровольцами в зону СВО отправились те участники специальной операции, имена которых будут помнить потомки:

«Евгений Блохин ушел добровольцем в мае 2023 года. В конце сентября погиб при выполнении боевого задания.Иван Варламов записался добровольцем в марте 2022 года. Погиб при выполнении боевого задания 6 апреля 2022 года», — отметил глава Собакин.

Государство оказывает поддержку семьям бойцов. Местная администрация округа также готова всегда оказать любую помощь обратившимся родственникам погибших военных СВО.

«Выразил всем женщинам слова поддержки и благодарности за их мужество и стойкость, за то, что и сейчас они находят в себе силы воспитывать детей и помогать тем, кто сегодня в этом нуждается», — сообщил глава городского округа Чехов.

Михаил Собакин пожелал женщинам, пережившим горе, здоровья и душевных сил.