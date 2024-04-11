Их не постят даже в соцсетях: больным, но милым щенкам из Подмосковья срочно нужны добрые руки

В Подмосковье в СНТ «Машиностроитель» срочно ищут добрые руки для весьма необычных щенков. Принято считать, что внешний вид не решает, но бедолаг отказываются даже постить в соцсетях из-за того, как они выглядят. Видимо, людям проще забирать «миленьких, готовеньких и пушистеньких» зверей, чем тех, кому реально нужна помощь.

Фото: [ Фото: Татьяна Чебрякова ]

Семейство – трех щенят и одичавшую дворнягу – обнаружила в СНТ пенсионерка Татьяна Чебрякова, которая приехала на свою дачу. Изголодавшиеся, больные подкожным клещом и с жутким авитаминозом бедолаги находились на заброшенном участке. При этом, сука находит в себе силы кормить своих малышей. Она боится и людей, и машин – даже накормить ее довольно сложно.

Семья Чебряковой не может взять себе животных в связи с тем, что у нее самой дома живет три собаки и восемь кошек – все они были спасены с улиц. Уже ставших домашними животных пенсионерки может заразить клещ. Сейчас неравнодушные люди срочно ищут тех, кто сможет взять собак к себе и не побоится им помочь. Подробнее читайте в материале regions.ru.