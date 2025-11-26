Их подвиг укрепляет нас: в Павловском Посаде прошла литургия в честь новомучеников

В Храме Казанской иконы Божией Матери состоялась литургия в память о новомучениках Павлово-Посадских. Богослужение возглавил епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.

В этот день вспоминают земляков, которые в годы гонений остались верны православной вере. Глава округа подчеркнул, что их стойкость и мужество — важная часть местной истории и моральный пример для нынешних поколений.

Он призвал жителей хранить память о подвиге новомучеников и передавать ее потомкам как значимую духовную традицию.