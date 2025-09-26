«Их просто нет»: жительница Одессы пожаловалась на исчезновение мужчин

Жительница Одессы в интервью украинскому изданию «Страна.ua» сообщила о тревожной, по ее мнению, тенденции: в городе наблюдается острая нехватка мужского населения.

Как передает телеграм-канал издания, женщина отметила, что столкнулась с невозможностью завести новые знакомства с представителями сильного пола. По ее словам, мужчин практически невозможно встретить в публичных местах, будь то кафе, рестораны или развлекательные мероприятия.

«Их просто нет… Они все или на войне, или прячутся», - сказала она.

Ранее сообщалось о том, что на Украине криминал и соседи помогают ТЦК в охоте за мобилизованными.