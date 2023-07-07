«Их убили украинские националисты»: европейцы напомнили Зеленскому о зверствах его народа

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях опубликовал пост, в котором напомнил о дружественных отношениях своей страны с Чехией. Политик уже не первый раз выражает благодарность чешскому правительству и буквально «кричит» о крепкой дружбе.

Европейцы в комментариях к публикации напомнили Зеленскому о жестокости украинских солдат, которые пролили много крови разных народов, и призвали президента в самые короткие сроки начать переговоры о мире.

«Мирные переговоры, немедленно! Подавите свое эго и поговорите с Путиным, сейчас же!»; «Поляки, евреи, чешские и словацкие меньшинства. Их убили украинские националисты. А теперь украинцы говорят, что все в порядке»; «Отличное время, чтобы купить запасы оружия у поджигателей конфликта», — заявили европейцы.

Один из комментаторов подчеркнул, что Европейский союз не стремится помочь Украине, а лишь «подбадривает» ее и дает советы, находясь в стороне.

«Клоун Зеленский встречает одного из Евросоюзных паразитов, очищающихся на крови украинских мужчин. Они утверждают, что клоун борется за безопасность Евросоюза, его ценности и идеалы, но они не отправят своих сыновей и дочерей на бойню. Все, что делает Евросоюз, — это подбадривает клоуна с заднего сиденья», — отметил юзер.

Ранее европейцы высмеяли Зеленского за пост о подарке.