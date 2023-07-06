Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях опубликовал фотографии, на которых один из военнослужащих ВСУ дарит ему шеврон 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

По словам политика, для него это очень важно, а шеврон Зеленский разместит на доске в своем офисе.

Европейские пользователи в комментариях не оценили пост президента. В комментариях считают, что политик выглядит, как ребенок.

«Эй, ты как маленький ребенок, собирающий карточки с покемонами или, что еще хуже, как маленькая девочка, собирающая Барби»; «Здесь ничего нового, просто Зеленский после приема тяжелых наркотиков, как обычно, пишет чушь в Твиттере», — отмечают юзеры.

Некоторые комментаторы призвали президента «покаяться» в совершенных зверствах и вступить на праведный путь.

«Покайтесь в своих грехах и следуйте за Иисусом»; «Знаете, чем бы меня порадовал Зеленский? Если бы подготовил мирный план к завтрашнему дню»; «Давай, Россия. Покончи с этим бандитским государством и захвати Зеленского живым», — пишут европейцы.

Ранее европейцы обвинили Зеленского во лжи и провокациях.