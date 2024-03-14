«Их задача — не только щи варить»: психолог раскрыл, какие подарки лучше дарить современным женщинам

Международный женский день позади, и пока одни девушки радуются подаренным вещам, другие размещают в Сети объявления об их продаже. Дамы жалуются онлайн, что им что-то не подошло или не понравилось. А некоторые прямо говорят, что вместо подарка им нужны деньги.

Что стоит за такой тенденцией, нам рассказал психолог Сергей Костеренко. Он отметил, что современным женщинам сложно угодить. Ведь в последнее время представительницы прекрасного пола сильно изменились, но представления о них остались прежними.

«Жизнь женщины в 21 веке изменилась по сравнению со всеми предыдущими этапами истории. Их задача в современном обществе — не только щи варить да детям сопли подтирать. Женщины получают образование, они стали равноправными членами общества. Интересов и возможностей у них гораздо больше, чем когда-либо в истории. И подбирать подарки нужно с учетом этого», — объяснил Костеренко корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Например, уточнил он, пакет ценных бумаг — это пока еще непривычный подарок, но многие женщины приняли бы его вместо цветов с радостью.

«Дамы стали финансово грамотными, освоили современные инструменты рынка», — подчеркнул собеседник.

Обратной стороной развития и социализации женщин стало то, что они часто находятся в напряжении. Чтобы это нивелировать, мужчинам стоит рассмотреть на будущее подарки, которые помогут их дамам отдохнуть.

«Например, это поход в СПА-салон, сеанс экзотического массажа, водные процедуры или гидромассажная ванна для дома», — уточнил эксперт.

Если рассматривать практичные подарки, то облегчить жизнь женщине могли бы робот-пылесос или умная колонка.

«А те, кто хочет совместить приятное с полезным, могут выбрать в подарок ароматические свечи. Это поможет расслабиться, успокоиться после активного дня, и при этом станет приятным мотивом для романтического вечера вместе с мужчиной, автором такого подарка», — подытожил психолог.

Ранее жителей Подмосковья призвали дарить на 8 Марта экологичные подарки.