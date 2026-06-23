ИИ не лечит: названы причины, почему нейросеть не заменит врачей

Искусственный интеллект уверенно входит в медицинскую практику, помогая обрабатывать данные и описывать снимки, но способен ли алгоритм заменить живой ум и опыт хирурга? Сотрудники Новоуренгойской ЦГБ объяснили в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа» , почему ИИ никогда не станет полноценной альтернативой врачу, и назвали качества, без которых в медицине не обойтись.

Современная медицина на Ямале делает ставку на технологии, но окончательный диагноз по-прежнему остается за человеком. В Новоуренгойской центральной городской больнице уверены: искусственный интеллект — это мощный инструмент, но не замена специалисту. Один из главных аргументов кроется в уникальности человеческого организма.

Заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Руслан Абдуллаев отмечает: анатомия каждого пациента индивидуальна, и учебники описывают лишь усредненную норму. Нейросети способны блестяще справляться с узкими задачами — расшифровкой томограмм или анализом снимков, но распознать анатомические особенности конкретного человека им не под силу.

На Ямале цифровизация здравоохранения идет активными темпами. Регион занимает второе место в стране по внедрению ИИ в медицину, уступая лишь Москве. Как рассказал заведующий онкологической службой Руслан Чупин, пилотный проект по описанию органов грудной клетки с помощью нейросетей успешно работает уже несколько лет. Однако во врачебной среде бытует мнение, что хирургические специальности алгоритмам не покорятся никогда.

Помимо технологий, в беседе с медиками подняли тему человеческого фактора. Работа врача требует не только знаний, но и железных нервов. Специалисты признаются: иногда на спасение пациента есть считаные минуты, и в такие моменты критически важно уметь отключать эмоции и брать ответственность на себя. Трудолюбие, педантичность, стрессоустойчивость и способность к постоянному обучению — вот набор качеств настоящего доктора.

Одна из главных проблем профессии — выгорание. По статистике, с ним сталкиваются от 40 до 60 процентов медиков. Переживания за исход операций и правильность терапии часто становятся причиной эмоционального истощения. Именно поэтому в больничных коридорах можно услышать черный юмор — это своего рода защитный механизм, позволяющий психике справляться с ежедневным напряжением, пояснил и. о. заведующего нейрохирургическим отделением Константин Полторак.

Не осталась без внимания и проблема взаимоотношений с пациентами. Многие люди откладывают визит к врачу из-за страха или нехватки времени, перекладывая ответственность за здоровье на плечи докторов. Медики призывают не бояться больниц и напоминают: информированный пациент — спокойный пациент. Четкий алгоритм действий и подробные разъяснения перед процедурой помогают снять тревожность и сделать лечение комфортным для обеих сторон. Телемедицина и обмен опытом с коллегами из других центров также становятся важным подспорьем, позволяя получать несколько экспертных мнений для уточнения диагноза.