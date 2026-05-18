ИИ отбирает вакансии, но не заменяет людей: почему джуниоров стало вдвое меньше, а спрос на них остался

Число вакансий для ИТ-специалистов в России за первые полгода 2025-го сократилось на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, а сильнее всего удар пришелся на начинающих разработчиков. По данным hh.ru, Habr Career и SuperJob, количество джуниор-позиций рухнуло почти вдвое — с 637 до примерно 300, а конкуренция среди новичков выросла на 30 процентов. Однако, вопреки ожиданиям, искусственный интеллект не вытеснил младших айтишников с рынка труда — он лишь заставил его перестроиться, передает «РГ».

Эксперты частично связывают спад с распространением ИИ-инструментов. Простые, шаблонные задачи, которыми традиционно занимаются джуниоры, оказались наиболее уязвимы перед автоматизацией. По словам эксперта по кибербезопасности компании Angara Security Никиты Новикова, ИИ способен выполнять их быстрее и без обучения, и в этом сценарии компания может взять не троих новичков, а одного специалиста среднего уровня, вооруженного искусственным интеллектом. Ведущий специалист отдела исследовательских разработок компании «Стахановец» Алексей Миронов добавил, что всё, имеющее четкий образец и не требующее понимания бизнес-контекста, ИИ делает хорошо. По его оценке, практический эффект от использования ИИ в разработке составляет от 20 до 40 процентов прироста производительности на одного специалиста.

Генеральный директор системного интегратора «Айтоника» Алексей Болдырев уточнил, что если разработка подразумевает выпуск однотипных сайтов или примитивных приложений без отклонений от шаблона, то ИИ уже справится. Но крупные проекты устроены иначе: требования в них противоречивы, изменчивы и полны скрытых нюансов, с которыми ИИ пока не справляется без участия человека. Кроме того, существует целый ряд задач, где замена человека принципиально невозможна: проектирование архитектуры сложных систем, поиск причин падения производительности в незнакомом коде, согласование требований с заказчиком, принятие ответственности за сбой или утечку данных. По словам Болдырева, ИИ не способен отличить правильное техническое решение от неправильного, если нет явно прописанных правил, и без человека, который ставит границы и проверяет результат, выдает красиво оформленный, но часто опасный или логически неверный код.

Эксперты предупреждают, что полностью перекрывать приток джуниоров сегодня — это недальновидный и даже опасный путь. Если сделать это сейчас, через несколько лет в компаниях образуется дефицит старших специалистов, понимающих специфику продукта. Кроме того, опытные разработчики, вынужденные постоянно проверять код, сгенерированный ИИ, быстро выгорают от рутины и уходят на поиск более интересных задач. Оптимальная модель, по мнению экспертов, — не сокращение команд, а перераспределение задач: вместо увольнения трети программистов ради экономии целесообразнее выпускать на 50 процентов больше продукта за тот же срок и с действующей командой.

Пока ИИ не способен нести ответственность за принятые решения, управлять командой, разрешать конфликты и обучать. Он закрывает шаблонные задачи, но не берет на себя ответственность, не понимает бизнес-контекста и не формирует кадровый резерв. Вместе с этим ИИ заставляет рынок меняться: компании становятся избирательнее в найме, а роль разработчика смещается от исполнителя к тому, кто управляет инструментами и отвечает за результат.