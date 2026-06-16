Почему мы ворочаемся в постели по несколько часов: главные причины бессонницы

Часами ворочаться в постели можно не только из-за неудобной подушки. Стресс, вечерний кофе и даже слишком долгий дневной сон способны нарушить естественную подготовку организма ко сну, пишет Real Simple со ссылкой на клинического психолога и специалиста Национального фонда сна Джозефа Дзержевски, а также врача-сомнолога Анджелу Холлидей-Белл.