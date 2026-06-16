Почему мы ворочаемся в постели по несколько часов: главные причины бессонницы
Real Simple: психолог Дзержевски назвал семь причин беспокойного сна
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Часами ворочаться в постели можно не только из-за неудобной подушки. Стресс, вечерний кофе и даже слишком долгий дневной сон способны нарушить естественную подготовку организма ко сну, пишет Real Simple со ссылкой на клинического психолога и специалиста Национального фонда сна Джозефа Дзержевски, а также врача-сомнолога Анджелу Холлидей-Белл.
Эксперты назвали семь распространенных причин:
- Стресс и тревога. По словам Дзержевски, нервная система остается в режиме повышенной готовности: пульс и бодрость не снижаются. Холлидей-Белл добавила, что мозг продолжает прокручивать разговоры, проблемы и планы.
- Экран перед сном. Яркий свет может подавлять выработку мелатонина, а видео, новости и переписка дополнительно возбуждают мозг.
- Алкоголь. Сначала он вызывает сонливость, но позднее делает сон поверхностным, усиливает храп и заставляет чаще просыпаться.
- Жара, свет и шум. Холлидей-Белл советует поддерживать в спальне прохладу, темноту и тишину. Неудобные постельные принадлежности тоже мешают непрерывному сну.
- Долгий дневной сон. Он уменьшает естественную потребность организма в ночном отдыхе.
- Поздний кофеин. Эксперты объяснили, что он блокирует аденозин — вещество, вызывающее сонливость.
- Тяжелый ужин. Острая и жирная пища, шоколад, сыр и цитрусовые могут вызвать тяжесть или изжогу.
Если нарушения сохраняются неделями, мешают жить днем либо сопровождаются громким храпом, остановками дыхания и сильной сонливостью, Дзержевски рекомендует обратиться к врачу.