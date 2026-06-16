Почему мы ворочаемся в постели по несколько часов: главные причины бессонницы

Real Simple: психолог Дзержевски назвал семь причин беспокойного сна

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]

Часами ворочаться в постели можно не только из-за неудобной подушки. Стресс, вечерний кофе и даже слишком долгий дневной сон способны нарушить естественную подготовку организма ко сну, пишет Real Simple со ссылкой на клинического психолога и специалиста Национального фонда сна Джозефа Дзержевски, а также врача-сомнолога Анджелу Холлидей-Белл.

Эксперты назвали семь распространенных причин:

  • Стресс и тревога. По словам Дзержевски, нервная система остается в режиме повышенной готовности: пульс и бодрость не снижаются. Холлидей-Белл добавила, что мозг продолжает прокручивать разговоры, проблемы и планы.
  • Экран перед сном. Яркий свет может подавлять выработку мелатонина, а видео, новости и переписка дополнительно возбуждают мозг.
  • Алкоголь. Сначала он вызывает сонливость, но позднее делает сон поверхностным, усиливает храп и заставляет чаще просыпаться.
  • Жара, свет и шум. Холлидей-Белл советует поддерживать в спальне прохладу, темноту и тишину. Неудобные постельные принадлежности тоже мешают непрерывному сну.
  • Долгий дневной сон. Он уменьшает естественную потребность организма в ночном отдыхе.
  • Поздний кофеин. Эксперты объяснили, что он блокирует аденозин — вещество, вызывающее сонливость.
  • Тяжелый ужин. Острая и жирная пища, шоколад, сыр и цитрусовые могут вызвать тяжесть или изжогу.

Если нарушения сохраняются неделями, мешают жить днем либо сопровождаются громким храпом, остановками дыхания и сильной сонливостью, Дзержевски рекомендует обратиться к врачу.

иностранная пресса
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