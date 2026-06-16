От Басты до Шатунова: музыкальный продюсер назвал песни, без которых выпускной уже не тот

В Новосибирске стартует сезон выпускных вечеров и церемоний вручения дипломов. Для тысяч молодых людей это не просто праздник, а важная жизненная граница, после которой начинается новый этап. Создать особую атмосферу в такой день помогают не только торжественные речи и встречи с друзьями, но и музыка, способная сохранить самые яркие эмоции на долгие годы.

Новосибирский музыкальный продюсер Юрий Турцев в беседе с «Om1 Новосибирск» поделился своим взглядом на то, какие композиции лучше всего подходят для одного из самых важных вечеров в жизни выпускников. По его мнению, идеальный плейлист должен сочетать ностальгию, романтику и праздничное настроение.

Лидером подборки стал хит Басты «Медлячок». Продюсер отмечает, что за последние годы песня превратилась в настоящий символ выпускных вечеров. История первой любви, легкая грусть и воспоминания о школьных годах сделали композицию одной из самых востребованных на подобных праздниках.

Особое место в списке занимает и песня «Куда уходит детство». По словам Юрия Турцева, именно такие произведения помогают на несколько минут остановиться среди праздничной суеты и вспомнить все, что осталось позади: школьные коридоры, друзей и беззаботное время.

Не обошлась подборка без классики школьных мероприятий. В нее вошла композиция Алсу «Последний звонок», которая уже много лет остается одной из главных музыкальных ассоциаций с окончанием учебы и переходом во взрослую жизнь.

При этом выпускной — это не только слезы и воспоминания, но и яркий праздник. Для танцевальной части вечера музыкальный продюсер рекомендует включить песню «Выпускной» группы «Руки Вверх!». По его мнению, этот трек отлично передает атмосферу молодости, свободы и радости от нового жизненного этапа.

Завершает пятерку композиция Юрия Шатунова «Детство». Песня давно приобрела статус настоящего символа ностальгии и особенно эмоционально воспринимается именно на выпускных вечерах, когда вчерашние школьники прощаются с детскими годами.

В топ-5 вошли:

Баста — «Медлячок»;

«Куда уходит детство»;

Алсу — «Последний звонок»;

«Руки Вверх!» — «Выпускной»;

Юрий Шатунов — «Детство».

По словам Юрия Турцева, эти композиции объединяет одно важное качество — они помогают сохранить настроение момента и превратить обычный вечер в событие, которое спустя годы будет вызывать теплые воспоминания.

Музыкальный продюсер подчеркнул, что выпускной проходит всего один раз, а правильно подобранный саундтрек способен стать частью семейных архивов и личной истории каждого участника праздника.

Интересный факт

Традиция выбирать особые песни для выпускных существует во многих странах мира. В России на протяжении десятилетий неизменной популярностью пользуются композиции о первой любви, дружбе и детстве, а некоторые хиты переживают сразу несколько поколений выпускников, ежегодно возвращаясь в праздничные плейлисты.